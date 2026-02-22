おしゃれのつもりが“おば見え”。今すぐ見直したい「時代遅れになりやすい春ジャケット」３選
春が近づくと、まず出番が増えるのがジャケット。きちんと見えて便利な１着ですが、実は“更新が止まりやすい”アイテムでもあります。数年前に買ったものをそのまま着ているだけなのに、なぜか全体が古く見える…。その原因は、色でも価格でもなく、シルエットと素材のわずかなズレにあることがほとんどです。そこで今回は、大人世代が今すぐ見直したい「時代遅れになりやすい春ジャケット」を解説します。
▲きちんと感はあるのに、なぜか今っぽく見えない理由とは？
コンパクトすぎるテーラードジャケット
体にぴったり沿う短め丈のテーラードジャケットは、一時期の定番シルエット。ウエストを強調する形はスタイルよく見える反面、今のバランスから見るとやや詰まった印象になりがちです。特に細身パンツと合わせると、上下ともにコンパクトになり、全体が窮屈に見えてしまいます。
今季は、少しゆとりのあるシルエットが主流。肩の力を抜いたラインや、ヒップにかかる程度の丈を選ぶだけで、自然と縦の流れが生まれます。フィットさせるよりも、整えて見せる感覚が大切です。
肩が強すぎる“かっちり型”ジャケット
パッド入りで肩のラインが強調されたジャケットは、きちんと感は出るものの、どこか重たい印象に。春の軽やかな空気感と合わず、コーデ全体が硬く見えてしまうことがあります。
今のジャケットは、肩の構築感を抑えたデザインが主流。ほんのり落ちる肩ラインや、柔らかい素材感のものを選ぶと、自然な抜けが生まれます。きちんとさは残しつつ、強さを和らげるのが今のバランスです。
厚手ウール素材の“冬延長型”ジャケット
防寒を意識した厚手ウールのジャケットは、まだ寒い日には頼りになりますが、春の光の下ではどうしても重たく見えるもの。色が明るくても、素材感が冬のままだと季節とのズレが目立ちやすくなります。
春ジャケットは、軽さが最優先。薄手でマットな質感、少し空気を含むような素材を選ぶだけで、同じ形でも印象は一段軽くなります。温かさよりも“季節感との調和”を意識することが、更新の近道です。
▲ほんの少しのシルエットと素材の違いが、春の印象を決める
ジャケットはベーシックだからこそ、変化に気づきにくいアイテム。新しい１着を探す前に、まずは手持ちのシルエットと素材を見直してみること。それだけで、春コーデの鮮度は大きく変わります。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
