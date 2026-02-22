「あの時さ…」過去の失敗やトラウマを打ち明けるのは男性の本命行動
男性が「あの時さ…」と過去のかっこ悪い話をするのは、ただの思い出話ではありません。男性にとって失敗やトラウマは、あまり人に見せたくない部分。本命相手ほど、その弱い過去を自然に共有します。
「彼女の前では完璧でいなくていい」と思っている
男性は本命相手には、自分をよく見せようとしすぎません。成功談より失敗談を語れるのは、信頼できる関係だからです。
過去も含めて理解してほしい
失敗や後悔は、その人の価値観を形づくる経験。男性は本命相手には、現在だけでなく過去も含めて知ってもらうことで、人となりをわかってほしいと考えます。
未来に向けた信頼を築こうとしている
男性が失敗やトラウマを語るのは、同じ過ちを繰り返さない決意の表れでもあります。男性は本命相手には自分の成長を期待してもらいたいものですし、その成長の過程も共有したい心理が働くものです。
男性が過去の失敗やトラウマを打ち明けるのは、心を開く本命行動。かっこよさより誠実さを選ぶ姿勢にこそ男性の本気度が表れます。 ※画像は生成AIで作成しています
