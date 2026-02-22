座ったままひざを曲げ伸ばしするだけ。１日20回【下腹ぽっこりを予防する】簡単習慣
「お腹ぽっこりを解消できない」という方こそぜひ習慣に採り入れたいのが、一気にお腹周りの複数の筋肉にアプローチできる簡単エクササイズです。中でもおすすめが【ニーレイズダブルレッグ】。椅子に座ったままひざを曲げ伸ばしするだけで「腹直筋」と「腸腰筋」を同時に鍛えることができます。なお、実践する際は安全に行うためにも座面が回転しない安定感のある椅子を使用しましょう。
ニーレイズダブルレッグ
（１）背筋をまっすぐ伸ばして浅く椅子に座り、両脚を前方にまっすぐ伸ばす
（２）背筋をまっすぐ伸ばした状態をキープしつつ、両脚をひざが直角になるまで曲げて胸に近づける ※その後、背筋を真っ直ぐ伸ばしたまま（１）の姿勢に戻します
これを“１日あたり20回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「背筋を真っ直ぐにキープしておくこと」、「ひざから胸に近づける意識で行うこと」の２つがポイントです。シンプルなエクササイズですが、続けるほどにお腹周りの引き締め効果を実感できます。ぜひ習慣化して、お腹ぽっこりの予防を叶えていきましょうね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
