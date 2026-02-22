気づかないと損するだけ。男性が密かに出してる「意外な本命サイン」
男性には、好きな女性の前で思わず見せてしまう“らしくない姿”があるもの。
そこで今回は、男性が密かに出してる「意外な本命サイン」を紹介します。
男性の“目そらし”には理由がある！
「なんか最近、特定の男性とよく目が合うんですよね。でも、すぐに視線を逸らされちゃって...」（26歳・女性）
男性は好きな人のことを無意識のうちに目で追ってしまうため、思わぬタイミングで目が合ってしまう。
周りの女性とはしっかり目を合わせて話すのに、あなたとだけは目を合わせられないという違和感があるなら、それは確実に本命サインかも。
不自然なレベルの“素っ気なさ”
「同期の彼、みんなには超フレンドリーなのに、私にだけやけに素っ気ないんです」（28歳・女性）
男性は好きな女性の前では、逆に素っ気ない態度を取ってしまうことも。
その理由はカッコつけたい気持ちが空回りしている、緊張して自然体でいられないのどちらかでしょう。
素っ気ない態度の裏には、実は必死に恋愛感情を抑え込もうとする男心が隠されているんです。
嫉妬心が生む“無関心”な態度
「部署の飲み会で私が他の男性と話していたら、それまで楽しそうだった彼の表情が一変。その後、わざとらしくスマホばかり見てたんです」（29歳・女性）
男性も意外と繊細なもので、好きな女性が他の男性と楽しそうに話している姿を見ると、思わず心が揺れます。
このわざとらしい“無関心”も最も分かりやすい本命サインの１つ。
普段は大人な態度の男性であっても、好きな女性への独占欲には勝てないんです。
今回紹介したサインは単体では判断が難しいので、「いつもと違う態度」を示すときのパターンを見極めることが大事。
周囲の女性への態度とあなたへの態度を冷静に比較して、本命サインかどうか見極めてくださいね。
