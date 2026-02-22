ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。今季限りで現役を引退する坂本花織（シスメックス）は、フィナーレで恒例のセルフィーを撮影。ここで現場を仕切った米国女子のスマートな振る舞いを日本ファンが讃えていたが、その姿に海外からも称賛が送られている。

左手でピースをしながら笑顔で写る坂本。その後方には、エキシビションに登場したスケーターたちがしっかりとフレームにおさまり、全員が良い表情をカメラに向けている。国際スケート連盟（ISU）公式インスタグラムが公開した写真は、坂本が撮影したクオリティの高いセルフィー。フィギュア界では恒例となっている光景だ。

坂本がシャッターを切る前、周囲に整列を促していたのはアンバー・グレン（米国）だ。イリア・マリニン（米国）から坂本が撮影しようとしていることを伝えられると、両手で集合をかけてスムーズな記念撮影につながった。

各国選手を束ね、さながら“学級委員”的な姿に日本のファンから喝采が送られていたが、この行動に海外ファンも反応。「カオリが自撮りをしようとしているところに、イリアがアンバーに話しかけて、アンバーがみんなを集めている（笑）。みんな大好きだ」「カオリが自撮りして、アンバーとイリアがみんなをこっちに向かせようとしている（泣）」「（マリニンとアンバーは）やっていることが完全にリアルな兄妹」などと、見事にその場を仕切ったグレンの気遣いと人間性を称賛していた。



（THE ANSWER編集部）