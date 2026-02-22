中条あやみ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/22】女優でモデルの中条あやみが2月21日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。

◆中条あやみ、幼少期ショット公開


2月4日に29歳の誕生日を迎えた中条は「なにをあげたらいいか分からなくて気づけば2週間以上たった結果2月に沢山お祝いしてもらったあれこれをてんこもり」とつづり、29歳のバルーンを背にバースデーケーキを持ったショットや、花束を手にしたショットを投稿。さらに、哺乳瓶を口にしている赤ちゃんの頃の写真や、パッチリとした目で笑顔を見せているおかっぱ姿の幼少期の写真も公開している。

また「なんだかんだわーわーぎゃーぎゃーわめいたり悩んだり立ち止まったり突っ走ったりしましたが、周りに恵まれて大満足な20代最後を過ごせそうです いつもありがとうございます」と投稿をしめくくっている。

◆中条あやみの投稿に反響


この投稿にはこの投稿に、ファンからは誕生日への祝福の声と、「絵画の天使そのまま」「おめめクリクリで面影ある」「可愛さが完成されてる」「赤ちゃんの頃からお顔が整ってる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

