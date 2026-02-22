＜音羽-otoha- Special One-man Live「出発前夜」＞が2月21日、神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催された。2025年8月22日にZepp DiverCity (TOKYO)で行われた一夜限りのワンマン以来のライブとなった今回、会場には多くのファンが集まった。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

インディー時代からの人気曲「駆落」で幕を開けた本公演は、続いてまたもインディー楽曲「change」を披露。さらに、アニメ『真･侍伝YAIBA』エンディングテーマ「pineapple tart」や2025年リリースのメジャー5th「電光石火」を挟み、音羽-otoha-初のパッケージ(CDミニアルバム『Unlockable』)収録曲「ifのマーメイド」へ。ライブで同楽曲を演奏するのは3年ぶりとなる。

最新アルバム収録曲やライブ定番曲を演奏しつつ、過去を振り返るように久々に演奏される楽曲が組み入れられたセットリストは、まさに来た道を振り返りながら、行く先を見つめる＜出発前夜＞というタイトルにふさわしい。

ライブではお馴染みのセッションコーナーでは、サポートメンバーと熱いセッションバトルを繰り広げられた。そしてライブは終盤へ。

「私をミュージシャンでいさせてくれてありがとう」とここまでついてきてくれたファンへ感謝を伝えて歌い始めたのは、ライブ初披露の新曲「あのミュージシャンのせいで」。そしてアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第2クールエンディングテーマ「no man’s world」へ。「この瞬間のために作りました」と叫んではじまったのは、こちらもライブ初披露の新曲「地球最後の一日」だ。大きなシンガロングに会場は包まれて本編が終了した。

アンコールを終え、熱狂冷めやらぬ会場に「また会おう」と告げ、会場を後にした音羽-otoha-はこの後、自身初の全国ワンマンツアー＜OUR PLANET＞を開催する。初日は5月24日の地元・大阪BIGCAT。初のフルアルバム『LAST PLANET』を引っ提げて行われる全国ツアー音羽-otoha-のこれからを示すものとなるはずだ。

■＜音羽-otoha- 1st full album「LAST PLANET」release one-man tour 2026

“OUR PLANET”＞

5⽉24⽇(日) 大阪 BIGCAT

open17:00 / start18:00

6月07日(日) 愛知 名古屋ell.FITS ALL

open17:00 / start17:30

7⽉19⽇(日) 宮城 仙台darwin

open17:00 / start17:30

8月08日(土) 福岡 LIVEHOUSE CB

open17:00 / start17:30

8月09日(日) 香川 高松DIME

open17:00 / start17:30

8月30日(日) 東京 Zepp Shinzyuku

open17:00 / start18:00

▼チケット

一般指定席：6,500円 (税込・別途入場時1ドリンク代必要)

学割指定席：5,000円 (税込・別途入場時1ドリンク代必要)※要学生証確認

※学割チケットはオフィシャルファンクラブ先行のみ販売予定です

詳細・予約申込：https://bio.to/-otoha-