¡ÚÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡Û´Ö´²Ê¿¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¡×¡¡°ú¤¤º¤ê½÷¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó»²²Ã
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡¡Âè£±£´²óÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£²£²Æü¡¢ÂçºåÉÜÄ£Á°¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Âçºå¾ë¸ø±àÆâ¥´¡¼¥ë¡á£´£²¡¦£±£¹£µ¥¥í¡Ë
¡¡£·£²£°¡Ò¤Ê¤Ë¤ï¡Ó¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê¥é¥ó¤ÎÉô£·¡¥£²¥¥í¡Ë¤Ë¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤Î´Ö´²Ê¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö°ú¤¤º¤ê½÷¡×¤Î»Ñ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢£Å£Ø£É£Ô¤Î·ó¶áÂç¼ù¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬È±¤ÎÌÓ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÊÂÁö¡£´²Ê¿¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤Ê¤¢¤«¤ó¡£À¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¡×¤È¡¢Ê±Áõ¡Ê¤Õ¤ó¤½¤¦¡Ë»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï´²Ê¿¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀè¤Ã¤Á¤ç¥Þ¥ó¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡££Å£Ø£É£Ô¤Î£²¿Í¤Ë¤Ï°ú¤¤º¤ê½÷¥³¥¹¥×¥ì¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£