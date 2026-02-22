ハリウッドを中心に活躍する俳優の平岳大(51)が22日までに、自身のインスタグラムを公開。全身高級ブランド・ゼニアに身を包んだイケオジ姿を披露した。



ベージュのジャケットに同系色のインナー、オフホワイトのパンツに足下は素足にスリッポン風サンダルとこなれたファッションの平。26日公開のハリウッド映画「レンタル･ファミリー」の試写会の合間のプライベートな様子をチラ見せした。



「レンタル―」はオスカー俳優のブレンダン・フレイザーが主演で、東京で暮らす落ちぶれた俳優がレンタル・ファミリーの仕事を通じ、喜びを見つける作品。平はレンタル・ファミリー会社を営む多田役を演じている。



平は名優の故平幹二朗さんと女優・佐久間良子さん長男で、米国・ブラウン大理学部からコロンビア大学院に進学し、帰国後は外資系企業に勤務。1984年に離婚した両親が共演した2002年の舞台「鹿鳴館」で俳優に。27歳の遅咲きだった。



その後大河ドラマ「篤姫」「江～姫たちの戦国～」「真田丸」などに出演。2000年から海外で挑戦するためハワイに移住した。得意の英語を生かし、ハリウッドでマーベル映画「キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド」で日本の尾崎首相や「SHOGUN 将軍」石堂和成役などを演じた。実力に加え、183センチの見栄えする容姿で、コンスタントに活躍の場を広げいている。



今回のジャケット姿や以前、娘ちゃんとの2ショット写真に「カッコいい！パパにそっくりになってきましたね」「平幹二朗かと二度見しました」といった声が上がっていた。



