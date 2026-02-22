元衆院議員の金子恵美氏（47）が22日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜後2・00）に出演。自民党と連立与党を組む日本維新の会のやり方について持論を展開した。

この日は8日に投開票された衆院選を振り返った。大勝した自民、連立を組む維新の今後について討論。維新がセンターピンと掲げる議員定数削減は本当に実現するかについて金子氏は「実現できない」とし、「この選挙結果を受け、維新がそこまで求めてこなくなる」と予想した。

維新の議員に聞いたこととして、「今回の（自民党が単独過半数を超える圧勝となった）結果を受けて正直強気に出れない、実現困難になったというのが現場の声」と説明。「でも謎に強気なのが（代表）吉村さんと（共同代表）藤田さんだっていうのは維新の議員も言っている」と明かした。

強気の理由としては「高市さんが本気だから」だが、「高市さんがいくら本気でも、議員定数削減に関しては自民党は動かないと思う」とよく知る古巣の実体を語った。

「まずは身を切る改革」をアピールしたい維新のやり方について、「これだけ民意を得たので、その前段を抜いて、社会保険料の引き下げを前面に出して連立として実現すると言ったほうが維新の支持につながると思う」と提案。「社会保険料引き下げは、もはや（チーム）みらいに持っていかれましたけど、参院選の時に言ってのは維新なんだから」と指摘した。

「副首都構想に関しても、国政マターにしていくなら今回吉村さんは国政に行くべきだった。結局（大阪府知事・大阪市長の）ダブル選にしたってことは、都構想という大阪だけの話になったと外からは見えてしまう。副首都構想もなんだか分からなくなっちゃった」と苦言を呈した。

この発言に、武田恒泰氏からは「金子さん、次維新から出たら、だいぶ維新が良くなるんじゃないですか？」との声が。金子氏は「宮崎謙介じゃダメですかね」と夫を推してニヤリ。「いや、いいんじゃないですか？ダンナを操っていただいてね」と言われ「ハハハハ！操って…」と大笑いだった。