『とある暗部の少女共棲』2026年放送決定 監督は『超電磁砲』長井龍雪
テレビアニメ『とある』シリーズのスピンオフ作品『とある暗部の少女共棲』が、2026年に放送されることが決定した。あわせてティザービジュアルが解禁され、監督・スタッフ情報、キャスト陣からのコメントが公開された。
【画像】放送楽しみ！『とある暗部の少女共棲』カラーイラスト
スタッフは『とある』シリーズの制作を一貫して手がけてきたスタジオ、J.C.STAFFがアニメーション制作を担当し、監督は『とある科学の超電磁砲』でも監督を務めた長井龍雪、キャラクターデザインは本木茂樹が務める。
公開されたティザービジュアルでは、「アイテム」のメンバー、麦野沈利、フレンダ＝セイヴェルン、滝壺理后、絹旗最愛の4人が描かれており、差し込む日差しと建物の影の陰影が印象的な街の中を笑顔を浮かべ歩く4人の姿と、その後ろの歩道橋にも一人佇む影を見ることができる。
楽しげな様子で闊歩する「アイテム」メンバーには、“とある”少女たちの姿も重なり…。『とある』シリーズの“暗部”を担う少女たちの平和な様子が描かれ、「アイテム」の絆と知られざるストーリーが展開される同作へも期待が高まるビジュアルとなっている。
また、本日開催されたイベント「とある魔術と科学の幻奏音撃（フィルムコンサート）禁書目録の部(昼公演)」の中で公開された映像で、麦野沈利役の小清水亜美が、アニメ第4期の制作が決定している『とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲（レールガン）』の御坂美琴を演じた佐藤利奈らへ向けて、「麦野が主役になる時代が来るなんて思っても見ず、若干のプレッシャーを感じながらも、（『とある暗部の少女共棲』は）麦野が放つ罵詈雑言とビームを楽しんでもらえる作品になるだろう」と語りながら、「（麦野が主役であることに対し）見たか御坂美琴！そんな気持ちでアフレコに臨ませていただきます！」と意気込みを語っている。
『とある』シリーズは、累計3100万部突破の大人気エンタテインメントノベル『とある魔術の禁書目録（インデックス）』を中心とする人気シリーズ。『とある暗部の少女共棲（アイテム）』、『とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲（レールガン）』は、同シリーズのスピンオフ作品で、『とある暗部の少女共棲（アイテム）』は学園都市の闇に生きる少女たちの物語を描いている。
■スタッフ情報
原作：鎌池和馬（電撃文庫刊）
原作イラスト：ニリツ
キャラクター原案：はいむらきよたか、ニリツ
監督：長井龍雪
キャラクターデザイン：木本茂樹
アニメーション制作：J.C.STAFF
■キャスト情報
麦野沈利：小清水亜美
