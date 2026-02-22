ミラノ・コルティナオリンピック・女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織選手が、会見で“りくりゅう”ペアとのエピソードを明かしました。

今季限りでの引退を表明している坂本選手は、団体で女子ショート、フリーともに全体1位の得点を記録。銀メダル獲得に貢献し、女子シングルでも銀メダルと今大会2つのメダルを獲得しました。

女子シングルを終えたあとの会見で、心境を問われると「フリーで納得のいく演技ができなかったのが悔しくて、最後オリンピックで一発決めたかった」とコメント。「最高の姿をお見せすることができなかったのは悔やまれる」と悔しさを語りました。

演技後の夜は一睡もできなかったという坂本選手。翌日にはペアで金メダルを獲得した木原龍一選手、三浦璃来選手の“りくりゅうペア”と打ち上げをしたことを明かしました。

どんな会話があったのか問われると「りく（三浦選手）と龍一くん（木原選手）の夫婦げんかみたいなのをただひたすら聞いていた」と笑顔でコメント。「いつもするんですよ、あの2人が」と明かし、坂本選手に対してお互いのことを言い合う様子に「仲良しやな」と思いながら会話に参加していると語りました。

今季限りの引退となる坂本選手。金メダル獲得とはならなかった結果への未練を問われると「未練は正直ないです。このシーズンでやりきると決めていたので。この結果は悔しいですけど、21年間やりきった（気持ち）の方が多い」と笑顔で明かしました。