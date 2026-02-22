「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎 侍ジャパン１３−３ソフトバンク」（２２日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

ＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンが打線爆発で大勝発進した。佐藤輝明内野手、森下翔太外野手、坂本誠志郎捕手の阪神勢が計１１打点と驚異の大暴れを見せた。試合は悪天候のため、７回表終了で試合が打ち切りとなった。

１点を追う初回、侍打線がソフトバンクの前田悠に襲いかかった。先頭の近藤が中前へクリーンヒットを放つと、周東が四球を選んで好機を拡大。牧が右前に落とすと、無死満塁から佐藤輝の二塁適時内野安打で試合を振り出しに戻した。

さらに森下が追い込まれながらも左翼線を深々と破る勝ち越しの２点タイムリー。逆転に成功し、森下は二塁塁上で釣り竿のリールを巻くようなポーズを見せた。源田もタイムリーを放ち一挙４点のビッグイニング。一気に勢いが加速した。

二回は１死から近藤、周東の連打でチャンスメークすると、佐藤輝が逆方向へ２点二塁打を放った。さらに三回には正捕手を争う坂本が左翼へ２ラン。これにはベンチの井端監督も驚きの表情を浮かべた。

先発の曽谷は２回２失点だったが、先発ローテ入りが有力視される伊藤が２回１安打無失点。３番手の宮城もＭＬＢ審判員のストライクゾーンに苦しみ２死満塁のピンチを招きながらも、しっかりと切り抜けた。

その後、試合は中断をはさみ五回にも佐藤輝が左中間を真っ二つに破る２点二塁打。３安打５打点の大暴れとなった。続く森下も２ランを放ち、阪神勢だけで１１打点の大暴れ。メジャー組の合流が待たれる中、国内組がしっかりと結果を残した。