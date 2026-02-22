なんだか背中に視線を感じる…。かめがおじいちゃんとおばあちゃんに伝えたかったことは？／おばあちゃんとかめ
のんびりと動くかめは、見ているだけで癒やされますよね。一緒に暮らしたら、いったいどんな毎日になるのでしょうか。
【漫画】『おばあちゃんとかめ 何げに楽しい2匹とのくらし』を第1回から読む
今回は、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の生みの親・やましたこうへいさんが、かめと暮らすおばあちゃんの日常を描いた『おばあちゃんとかめ 何げに楽しい2匹とのくらし』を紹介します。
息子からなかば強引に引き渡されて、2匹のかめを飼うことになったおばあちゃん。飼育記録を付けるためパソコンを学んだり、かめを気にかけてくれる周りの人たちと交流したりと、かめたちと暮らし始めたことで日常がほんの少し彩られていきます――。
特別なことは何も起きない…普通だけど愛おしい。そんな毎日の暮らしを大切にしたくなる物語です。
※本記事は『おばあちゃんとかめ 何げに楽しい2匹とのくらし』（やましたこうへい/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
■かめのえさやり
【漫画】『おばあちゃんとかめ 何げに楽しい2匹とのくらし』を第1回から読む
今回は、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の生みの親・やましたこうへいさんが、かめと暮らすおばあちゃんの日常を描いた『おばあちゃんとかめ 何げに楽しい2匹とのくらし』を紹介します。
息子からなかば強引に引き渡されて、2匹のかめを飼うことになったおばあちゃん。飼育記録を付けるためパソコンを学んだり、かめを気にかけてくれる周りの人たちと交流したりと、かめたちと暮らし始めたことで日常がほんの少し彩られていきます――。
特別なことは何も起きない…普通だけど愛おしい。そんな毎日の暮らしを大切にしたくなる物語です。
※本記事は『おばあちゃんとかめ 何げに楽しい2匹とのくらし』（やましたこうへい/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
■かめのえさやり