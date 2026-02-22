ベネズエラの監督が地元メディアに語った

3月に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するベネズエラ代表（プールD）のオマー・ロペス監督が、日本でプレーする母国の選手をロースターから除外せざるを得なかった理由を明かした。中南米メディア「One Baseball Network」が2月18日（日本時間19日）に公式X（旧ツイッター）が指揮官の「残念ながら日本には矛盾があると言わざるを得ない」と苦言を呈する様子を公開した。

同メディアでロペス監督はNPB所属選手の招集が見送られた背景について言及。「彼らが日本でプレーしていることで、私たち（のロースター形成）に大きな影響があった」と語り、母国のベネズエラ・ウインターリーグ（LVBP）と比較しながら現状を嘆いた。

指揮官は「LVBPでは保険なしでも投げられるが、WBCに関して言えばNPBは保険を必要とする。理解できるけど、（共にオフシーズンに行う野球なので）同時に理解できない」と首を傾げた。負傷した場合、LVBPは日本のシーズン開幕まで回復に充てる時間が長く取れるが、WBCはシーズン開幕まで短期間しかないことが理由だという。

さらに、不祥事に選手が負うリスクについても説明。「もし彼らがWBCでプレーをするのであれば、その選手がリスクを負うことになる。もし怪我をしたら、その選手が日本で結んだ契約は自動的に無効となる」と指摘した。

最大のネックとなったのは高額な保険金だった。「日本の場合、1人につき保険が6万（約930万円）から9万ドル（約1400万円）かかる。それが我々に大きな影響を与えた」と説明。「なぜなら、アンダーソン・エスピノーザ投手（オリックス）を主軸の1人と考えていたからだ」と具体的な名前を挙げて苦悩を明かした。

オリックスからはアンドレス・マチャド投手が代表入りしているものの、高額な保険金により選出を見送った選手は少なくないようだ。「こういうケースが何人もあった。連盟は（保険を）支払うだけの資金がなかったから、除外せざるを得なかった」と、苦しい“台所事情”を明かしていた。WBCでベネズエラはドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグアと同組のプールDに入っている。（Full-Count編集部）