◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第３節 水戸１―１（ＰＫ５―３）千葉（２２日・Ｋｓスタ）

２０００年のＪリーグ加入以降、初めてＪ１クラブとして新シーズンを迎えている水戸が、ホーム開幕戦で千葉に１―１で迎えたＰＫ戦の末に勝利（５〇３）した。

ゲストとして来場した２００３年在籍のクラブＯＢ・田中マルクス闘莉王氏による「ホーム開幕戦、負けるわけにはいけませんよ！」という声がけを受けて試合がキックオフ。昇格組同士の一戦は、序盤から一進一退の攻防となった。

先制したのは水戸。前半２３分、ロングボールに抜け出したＭＦ鳥海芳樹が冷静に流し込み、ネットを揺らした。オフサイド判定となったものの、ＶＡＲ（ビデオ・アシスタント・レフェリー）によりゴール判定に。Ｊ２ではＶＡＲが導入されていないため、会場の大型ビジョンに「ゴール確認中（オフサイドの可能性）」の文字が表示されると、スタンドからはどよめきが起きた。

しかし前半３１分に右サイドを破られ、昨季途中まで水戸に在籍した千葉ＭＦ津久井匠海にゴールを許し、１―１で後半へ。３１分に鳥海がこの日２枚目の警告を受けて退場処分となり、樹森大介監督はＤＦラインを１枚増やす５―３―１の布陣をピッチに提示。後ろ重心となりながらも積極的な守備姿勢は崩さず、１―１のままＰＫ戦突入となった。

ＰＫ戦では千葉の１番手が枠外へのキックとなり、水戸は５人全員が成功。５―３のスコアで勝利した。勝ち点２の獲得に、９６７５人が駆けつけたスタンドは大いに沸いた。百年構想リーグは通常のリーグ戦とは別大会扱いとなっているものの、Ｊ１クラブとしては待望の“初勝利”となった。