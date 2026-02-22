フェブラリーＳのレース後に下馬した４番人気のラムジェット（牡５歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父マジェスティックウォリアー）にＳＮＳでは心配の声が寄せられている。

三浦皇成騎手とコンビを組んだラムジェットは躓くような形でスタートを切り、序盤で最後方に置かれた。後方のまま直線を迎えると、鞍上のステッキに応えて８着まで押し上げたが、ゴール板を駆け抜けた後の１コーナー過ぎで鞍上が下馬していた。

同馬は、３走前のコリアカップ（３着）から、みやこＳ（４着）、チャンピオンズＣ（３着）と３戦連続で５１６キロの出走だったが、今回は過去最高となる５３０キロで臨んだ

レースは、２番人気のコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）がＧ１昇格後３頭目となる連覇を達成した。クリストフ・ルメール騎手は２１年カフェファラオ以来、同レース３勝目となった。勝ちタイムは１分３５秒４。

レース後に下馬したラムジェットにＳＮＳでは「何事も無いといいな」「下馬まじ？」「８着まで来てたか」「大丈夫なんかな？」「負けたけど無事なら良いよ」「あれはちょっと心配」「あそこまで出遅れちゃうとノーチャンスね」「無事を祈ります」「あそこから８着まで持って行ったのはすごいけども」「大怪我でないことを祈ります」「下馬！？なにもありませんように」などの反応が寄せられている。