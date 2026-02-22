◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第３節 千葉１―１（ＰＫ３―５）水戸（２２日・Ｋｓスタ）

千葉はアウェーで同じく昇格組の水戸と対戦し、１―１（ＰＫ３―５）で０９年１１月２２日（ＦＣ東京戦２〇１フクアリ）以来となるＪ１の舞台での勝利とはならなかった。

両者のリーグでの対戦は１７年連続で通算成績は千葉の１７勝９敗。昨季は千葉が２戦２勝を挙げている。先発メンバーでは前節・川崎戦から５人を入れ替え、センターバックにはチームの精神的支柱である鈴木大輔が復帰した。ＦＷでは大卒ルーキーで鹿島・松村優太の実弟・松村拓実、ベテランの呉屋大翔が名を連ねた。

前半は千葉が前から圧力をかけてペースを握る。２０分までにコーナーキックを２本獲得するもシュートまでは至らず。同２２分には一瞬の隙をつかれ、スルーパスに抜け出した水戸の鳥海に先制を許した。しかし３１分、仕掛けた姫野がボックス内にドリブルで進入し、グラウンダーのクロスを送った。こぼれ球に津久井が反応して古巣相手にゴール。チームとしてＪ１の舞台で５９３６日ぶりの得点となった。

後半、さらに風が強くなった中で風下となった千葉は水戸のロングボール攻撃に苦戦した。何度も決定機を作られ守備の時間が長くなったが、後半３１分、水戸の鳥海が遅延行為で２枚目の警告をもらい退場に。数的優位となりカルリーニョス・ジュニオを投入して攻勢を強めるが、９０分で決着はつかず１―１で２戦連続のＰＫ戦に突入した。

後攻の千葉１人目は高橋。右足で放ったシュートをゴールの上を超えて失敗。２人目のカルリーニョス、３人目の石川、４人目のイサカと連続で成功したが、水戸が５人全員決めたため３―５で負けが決まった。