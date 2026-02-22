“使い切れなかったサンプルどうすればいいかわからん問題”が解決！100均アイテムが素晴らしすぎた
スキンケアやシャンプー、ボディソープなどのサンプルって、一度に使いきれないことがよくありますよね。開封済みのパウチを置いておくと、ふとした時に中身の液体が漏れてビショビショ！ なんてことも。
次に使う時まで、どうやって保管したらいいのか悩んでしまいます。そんな時に見つけたのが、セリアの「サンプルコスメクリップ」。パウチの開け口をパチッととめて、液漏れ対策をしてくれる“ありそうでなかった”便利グッズなんです！
◆サンプルパウチの開け口専用クリップ
「サンプルコスメクリップ」は、使いきれず中身が残ったサンプルパウチの開け口を挟んでとめるクリップ。
「サンプルコスメクリップ」110円／税込
サイズ（約）：幅41×高さ41×厚み9mm
原料樹脂：ポリプロピレン
セット内容は、3個。旅行や出張先では、化粧水、美容液、乳液など複数のパウチを開封することがあるから、3個セットだとそれぞれに使えて助かりますよね。
デザインは、正方形の一角が斜めにカットされた不思議な形。
◆ロックを外すと大きくパカッと開く
留め具から見て対の角がない部分には、斜めのリブが1本。サンプルパウチを挟んだ時、しっかり押さえてくれる作りになっています。
素材は、プラスチックの一種・ポリプロピレン製で丈夫で軽量。
注意点は、「サンプルコスメクリップ」は完全密閉ではないということ。ポーチに入れて持ち運びをしたり、傾けたりするのには注意が必要です。中身が漏れ出る恐れがあるので、自宅やホテルなどで一時的な保管に使うと安心かもしれませんね。
次は、使い方です。
◆うまく挟むコツは、パウチを斜めに小さく切ること
ここからは、「サンプルコスメクリップ」のパッケージ裏面を参考にパウチを挟んでいきます。
使い方のポイントは、2つ。
まず、パウチ上部の角を“斜め方向に小さく”（20mm程度）カットします。
大きく切ると、パウチをリブでしっかり挟み込めなくなるので慎重に！
2つめのポイントは、開け口の位置。パウチの開け口は、リブの奥まで差し込みます。
◆あとはパウチを挟み込んで、ロック部分を押して閉じるだけ
リブがパウチの開口部付近を押さえたうえで、クリップで閉じているので、思っていた以上にしっかりとまっている印象です。
サンプルの種類にもよるけれど、開封後はだいたい1日で使いきることが多い筆者は、少しでも中身が空気に触れにくくなっているのがうれしい。
立てかけて置く時、うっかり倒してしまっても中身が漏れ出ることがなくて、ストレスが大幅減！
SNSでは、パウチのカット部分を折ってから挟み込んでいる人もいました。
◆漏れ出るリスクを下げるには正しく利用
カット部分をそのまま挟むのと、折ってから挟むのとでは、後者のほうが漏れ出るリスクが低かったです。とはいえ、これは正式な使い方ではないので、試す時はご自身の判断で……。
パウチの厚みや形状、材質などによっては使用できない場合があるそうですが、筆者がたまたま持っていた一般的な長方形・正方形のパウチなら問題なく使うことができました。一方で、円・波型のパウチはうまく挟み込めないだろうな……と。
欲を言えば、持ち運びもしたい――けれど、立てかけて置く時の安心感が増しただけでも収穫です。これまでは、開封後のパウチを半分に折って輪ゴムでとめていたのだけれど、クリップで挟むほうが断然ラクなので、もう輪ゴムには戻れない気がしています。
Ag抗菌剤配合でキレイが長持ちするクリップは、顔や体、髪に使うサンプルの衛生面が気になる時にいい働き。汚れたら水洗いをして繰り返し使えるから、コスパもいいのではないでしょうか。
気になった人は、店舗をチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
