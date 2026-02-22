2025年の日本市場に対する評価

ランボルギーニの会長兼CEOであるステファン・ヴィンケルマン氏のプレゼンテーションに続いて用意されたインタビューセッションでは、やはりそのメイントピックは、ディレッツィオーネ・コル・タウリ戦略で計画されていた第4のモデルについてのことだった。

それまでのBEVのプランから一転、PHEVとするというヴィンケルマン氏からの発表は驚くべき内容であり、それが実際にどのようなモデルになるのかは、ともかく興味深いところだったが、まずは2025年の日本市場に対しての評価から話を進めることにした。



―2025年にランボルギーニは、日本で非常に大きな成功を収めました。日本市場の今後の成長性について質問します。昨年の数字はすでにランボルギーニとしては一定の上限に達しているとお考えでしょうか。それとも我々にはさらに成長の可能性があるでしょうか。

「日本は非常に強い市場です。これまでも、そして今後も引き続きそうであると考えています。昨日、選挙に関してのニュースを拝見しましたが、その結果からも非常に大きな可能性を見出せました。現在日本には、ふたつの前向きな動きが見られます。ひとつは株式市場が好調に推移していること、もうひとつは円高という為替の状況です。

ランボルギーニは日本市場において円建てでビジネスを行っておりますので、これは我々にとってとても良いニュースです。私の予想としては、日本は今後も引き続き強い市場であり続けると思います」

第4のモデルは2+2GTになる

―第4のモデルについて質問させてください。それはウルスのようなSUVに近いスタイルになるのでしょうか。

「第4のモデルは2+2GTとなります。ボディスタイルについては慎重に検討を重ねました。実際には3つの選択肢があり、ひとつはウルスよりもコンパクトなSUV。もうひとつは私たちのブランド戦略から考えると、少し現実的ではないスタイル。そしてもうひとつが低い車高を持つ2ドアの2+2GT、言葉を変えるのならばクラッシックなGTで、最終的にこれを選択することになりました。



まずはクーペが市場に導入されることになるでしょう。ビジネス面での観点からそれにオープン仕様の追加を望む声があることも事実ですが、ご承知のとおり当社の規模には常に収益や開発スペース、経済的な体力といった制約があります。現在の段階では、残念ですがオープン仕様についての具体的な話をすることはできません」

―第4のモデルは、かつて公開された『ランザドール』のコンセプトを継承したものと考えてよいのでしょうか。

「ランザドールは、2+2というモデルをどのように解釈することができるのかを示す、ひとつのアイデアとして発表したものでした。当時はより高いロードクリアランスを持つGTという方向性も検討していましたが、その後様々な可能性を精査した結果、現在では車高の低いバージョンの方が私たちのブランドの考え方に、より適していると判断しています。BEVとして公開したことで多くのフィードバックを得ることもでき、このようなモデルに対しての市場の反応を理解することにも役立ちました」

フェルッチオ・ランボルギーニの志

―ランボルギーニの創業者であるフェルッチオ・ランボルギーニ氏は当初、高級でかつ高性能なGTカーの生産を志していたと理解しています。第4のモデルは最新の技術によって、そのビジョンを継承する作なのですか。

「確かにそのとおりです。フェルッチオ・ランボルギーニは『350GT』、『400GT』からブランドをスタートさせました。そして創業初期の数十年間、私たちは多くのGTを手がけてきました。つまり歴史を振り返れば、GTはランボルギーニにとってとても自然な存在なのです。



また、現在のスポーツカーメーカーの多くも、そのプロダクトにGTを擁しています。ランボルギーニのラインナップに不足していた1台、それがまさにGTだったのです」

―このニューモデルをドライブした時、カスタマーはこれまでのモデルとは異なる感覚を体験するでしょうか。

「もちろんです。ランボルギーニが開発するモデルは、それぞれのセグメント、あるいはサブセグメントにおけるスーパースポーツカーです。例えばウルスは、それまでほとんど存在していなかったセグメントにおいて歴史を作り、我々が新たな領域でも成功できることを証明してくれました。GTについてもそれは同様です。

レヴエルトやテメラリオのようなスーパースポーツとは異なる存在になります。スタイルのみならず、走りのキャラクターや機能面においても特別な個性を持つモデルです」

内燃機関の将来をどう考えるか

―内燃機関の将来について、ランボルギーニはどのように考えていますか。この分野への投資は今後もこれまでと同水準で継続されるのでしょうか。

「私たちにとって、これは十分に実行可能な領域です。内燃機関への投資は今後も継続します。当社の研究開発部門には、電動化やバッテリー技術に加えて、将来に向けた3つの重要な柱があります。軽量素材、エアロダイナミクス、そして内燃機関の継続的な開発です。



この3つは可能なかぎり長く、ランボルギーニの戦略、そして技術開発の中核であり続けるものです」

―第4のモデルをPHEVとするにあたって、フォルクスワーゲン&アウディ・グループの方針は影響しましたか。

「いいえ、グループ内にはBEVを開発するためのチャンスや技術的な基盤は十分にありました。しかしグループ内の各ブランドには、それぞれのカスタマー層とブランドのバリューに基づいてプロダクトを判断する必要があります。最終的な判断はランボルギーニとしての責任のもとで行ったものです」

戦略の最後にあるものとは

―ディレッツィオーネ・コル・タウリ戦略の最後にあるものは何でしょうか。

「現在の方針は明確です。まずは4モデルすべてをPHEVとすること。同時に企業としてのサスティナビリティにも取り組むことです。サンタアガタ・ボロネーゼの本社では2015年以降、持続可能な取り組みを進めており、さらにサプライヤーやディーラーネットワークでもCO2排出量の削減を進めています。さらなる10年に向けた戦略も進めています。



重要なのは世界で何が起きているのかを的確に理解することです。私たちにカスタマーは何を求めているのか。そして何が可能であるのか。各国の政策決定がどのように進んでいるのかを常に注視することも必要です。それこそが我々が未来へと進むための姿勢です」

―第4のモデルにはランザドールのネーミングを使用する予定ですか？

「私自身としては、その名前を継続する可能性は高いと考えています。すでに一定のインパクトを持ち、そしてランボルギーニの伝統である闘牛にも由来する名であるからです。最終的な決定はまだ行ってはいませんが」

プレミアムブランド、そしてスーパースポーツブランドの中で、その存在感を年々強めるランボルギーニ。その将来には、これまで以上の成長が約束されているようだ。