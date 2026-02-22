◇MLBオープン戦 ドジャース15-2エンゼルス（日本時間22日、ディアブロスタジアム）

エンゼルスとのオープン戦に登板した山本由伸投手。試合後、ロバーツ監督が取材に応じました。

山本投手はエンゼルス戦に先発すると、初回の先頭打者を見逃し三振に。さらに続く打者をセカンドゴロ、空振り三振とし、三者凡退のスタートをきります。

2回は先頭にヒットを浴びると、エラーやヒットなどで1点を失います。2アウトとし、30球を迎えたところで交代に。交代の際にはロバーツ監督がマウンドに向かい、山本投手は『WBCがんばれ』と声をかけられたことを明かしました。

山本投手は1回2/3を投げ、30球、被安打3、3奪三振、1失点という内容。試合後、ロバーツ監督は「良い投球をしていたと思います。30球で十分だと感じましたし、今日無理に投げさせる必要はない」とコメント。

ロバーツ監督は山本投手が開幕前にWBCに出場することでシーズンに影響を与えることはないと話します。「私にとっても、私たち全員にとっても大切なのは、その選手を信じることです。彼自身がシーズンに向けてどう準備すべきかを分かっていて、しっかり自己管理ができる選手だと分かっています。ですので、私としては、彼を信じて任せるというのが一番自然で納得しやすい考え方だと思っています」と絶対的な信頼を寄せます。

昨季は唯一ドジャースの先発のルーティンを守り、ワールドシリーズでは連戦も乗り越えチームの連覇に貢献した山本投手。「昨年の10月の活躍でもあり、実際にはそれ以上に深いものがあります。むしろ、日々の積み重ねだと思っています。契約したその日から、彼がどれだけ意図的に仕事に取り組み、自分の体のケアを徹底しているかを見てきました。ですので、彼が自分自身を危険にさらすようなことは決してしないと分かっています」と話しました。

次回は日本時間28日のオープン戦に登板予定。WBCも控えており、登板後には日本代表に合流する予定となっています。