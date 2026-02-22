「オープン戦、中日０−３巨人」（２２日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）

巨人は開幕ローテを争う３投手がそろって結果を残した。

ＦＡ加入の則本昂大投手は立ち上がり、１死から田中、上林を連続三振に斬って三者凡退。二回には細川、新外国人・サノーを右飛に打ち取り、最後はカリステをこの日の最速となる１４６キロで遊ゴロに仕留め、打たせて取るピッチングを見せた。ボールが先行する場面もなく、テンポよく抑え「初実戦を無事に投げられたのはよかった」と語った。

三回から２番手で登板した田中将大投手も「すべてが順調にきている」と先頭を２球で二ゴロに打ち取ると、木下も直球で押し込んで右飛に仕留めた。追い風に乗ってフェンス近くまで飛んで行くも動じず。村松には緩急を使ってカーブから入り、低めの変化球で空振りを奪って追い込んだ。最後はアウトコースの直球で遊ゴロに打ち取り、わずか７球で三者凡退だ。

続く２イニング目は１番・岡林からの打順だったが、低めのノビのあるストレートで初球ストライク。丁寧に変化球を散りばめて追い込むと、最後はバックドアで一ゴロに打ち取った。田中にも初球ストライクを奪い、２球で追い込むと最後は外角いっぱいのストレートで空振り三振。２死から上林を迎え、１球で左飛に打ち取った。わずか１６球で２イニングをパーフェクトだ。

そして七回から４番手で登板したドラフト１位・竹丸和幸投手も安定したピッチングで中日打線を寄せ付けず。２回を無安打無失点、３奪三振の快投を見せた。昨季は先発投手陣の駒不足が課題だっただけに、開幕へ向けて朗報だ。

打線は二回に荒巻のタイムリーなどで２点を先制。投手陣がリードを守り切った。