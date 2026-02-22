最安モデルは賢い選択になるのか

街中を走る軽自動車の存在感は、年々高まっています。コンパクトで扱いやすく、それでいて室内は広いという実用性が評価され、日常の足として欠かせない存在になりました。

そうした中、2025年6月12日にスバルから新型「ステラ」が発表されました。全面刷新されたこのモデルは、軽ハイトワゴン市場に改めて存在感を示す1台となっています。

今回のフルモデルチェンジは実に11年ぶりとなります。軽自動車において11年という歳月は決して短くありません。その間に安全技術や燃費性能、使い勝手に対するユーザーの目は大きく変わりました。

環境性能への意識が高まり、同時に高齢化社会の進展によって、誰もが安心して運転できるクルマが求められています。新しい4代目ステラは、そうした時代の要請に応えるかたちで誕生しました。

ステラの歴史を振り返ると、初代が登場したのは2006年です。当時はスバル独自開発の軽自動車として市場に送り出されました。

その後、2011年に2代目、2014年に3代目へと進化し、ダイハツ「ムーヴ」をベースとしたOEMモデルへ移行しました。

4代目もその流れを踏襲していますが、細部にはスバルらしい工夫が盛り込まれています。

まず注目したいのは、基本構造の進化です。軽量でありながら高い剛性を確保した新しいプラットフォームが採用され、走行時の安定感や静粛性が向上しました。

ブレーキ性能も磨きがかけられ、街中での細かな操作でも安心感があります。スバルといえば安全性能へのこだわりが強いブランドですが、今回もその姿勢は健在です。

先進運転支援機能がさらに充実し、衝突回避支援や誤発進抑制といった機能が標準装備されました。軽自動車であっても妥協のない安全性を目指したことが伝わってきます。

使い勝手の面でも大きな進化が見られます。歴代モデルで初めてリアスライドドアが採用されました。

これにより、狭い駐車場でも後席への乗り降りがしやすくなり、荷物の積み下ろしもスムーズになっています。

子どもを抱えた状態や足腰に不安のある方にとって、この変更は日常生活の負担を軽減する要素となるでしょう。

グレードは「L」「G」「Z」「ZS」の4種類が用意されています。中でもエントリーモデルにあたるL（2WD）は、価格と装備のバランスが魅力です。装備を必要十分に絞り込みつつ、日常使用に欠かせない機能はしっかりと備えています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1655mmと、軽自動車規格いっぱいの寸法です。

ホイールベースは2460mmで、室内長2140mm×室内幅1335mm×室内高1270mmという広い室内空間を確保しています。

外観は丸みを帯びたシルエットが特徴で、ブラックのフロントグリルと14インチホイールキャップが落ち着いた印象を与えます。

ボディカラーは「ブラック・マイカメタリック」や「スカイブルー・メタリック」など4色が設定され、日常に溶け込む色合いが中心です。

インテリアはブラックとブラウンを組み合わせたパネルが印象的で、視覚的にも温かみがあります。

ディスプレイの位置を抑えた設計により前方視界が広く、運転に集中しやすい環境が整えられています。

シートにはグレージュのフルファブリックが採用され、長時間の運転でも疲れにくい配慮がなされています。操作系は整理されており、初めて乗る人でも戸惑いにくい設計です。

利便性ではUSBソケットやナビ装着用アップグレードパックをオプションで選択できます。

ただし、Lグレードにはパワースライドドアは装備されず、ワンタッチオープン機能などは上位グレード専用となります。それでも手動式スライドドアは軽く扱いやすく、日常の使用では十分実用的です。

搭載されるエンジンは660cc直列3気筒DOHC12バルブで、最高出力52ps、最大トルク60Nmを発揮します。燃費はWLTCモードで22.6km／Lとされ、経済性にも優れています。通勤や買い物といった日常の移動を無理なくこなす性能です。

価格（消費税込み）は135万8500円です。最上位グレードのZ（4WD）が205万7000円であることを踏まえると、その差は約70万円となります。

装備面では違いがあるものの、Lグレードは基本性能と安全性をしっかり備えており、費用対効果の高さが際立っています。