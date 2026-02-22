今井翼、こだわり光るセットアップ風コーデにファン絶賛「なんとゆーオシャレさん」「かっこよすぎ」「スタイル抜群！」
俳優の今井翼（44）が22日、自身のインスタグラムを更新 。こだわりの詰まったスタイリッシュなコーディネートを披露し、ファンの間で反響を呼んでいる 。
【写真】「なんとゆーオシャレさん」こだわり光るセットアップ風コーデを披露した今井翼
今井は「今日のスタイリング」とつづり、ローアングルからとらえた全身ショットをアップ。サングラスをかけたシックな装いを披露し、「サルバドールジャケットにサルバドールパンツ。セットアップのようで異素材がまたいい感じ」とお気に入りのポイントを紹介した。
この投稿にファンからは「なんとゆーオシャレさん とっても素敵です」「はぁ。かっこよすぎ」「服も素敵ですが、ローファーもとても素敵」「スタイル抜群！」「なんでも似合う」といった絶賛のコメントが寄せられている。
