ミラノ・コルティナ五輪ショートトラック男子日本代表の渡辺啓太（阪南大職）が２１日、自身のＸを更新。イタリアで「本当に人の優しさを目の当たりに」し、その当事者を競技会場に招待し、改めて感謝を伝えたことを明かした。

渡辺は１８日付で、妻がミラノでタクシーにカメラを忘れたようだと明かし、「オリンピックに一緒に来てくれた息子との記録を残してたから見つからないかな、、、」と投稿。その後、「奇跡というか、本当に人の優しさを目の当たりにしました。。。ミラノで妻が乗っていたタクシーの運転手さんが、車内に忘れてしまっていたカメラを日本領事館へ届けてくださり、選手村で受け取ることができました」と運転手が日本領事館まで届けてくれたことを明かし、感謝していた。

現地２０日にはショートトラック男子５０００メートルリレーが行われ、渡辺も出場。競技後、渡辺はＸを更新し、「カメラを届けてくれたタクシーの運転手さんを昨夜のレースに招待できて、改めてお会いできてよかった（本当はお子さんも招待したかったけど１枚が限界でした）」と会場で肩を組んで撮影した２ショットをアップ。「いろんな感情が湧き上がったオリンピックだったけど、こうして世界中が繋がって競技を通してみんなが一つになるこの場に立てて幸せでした」とつづった。

今回の投稿には、「とても素敵な行動でアスリートとして、人として尊敬します！」「素敵なエピソードの共有ありがとうございます！運転手さんもきっと一生の思い出になったはず」「あと『１枚が限界でした』という正直さもまた人間味があっていいです」「１枚が限界ってところもリアルでぐっとくる」「サイコーじゃん」「すごい奇跡！」など多くの声が届いている。