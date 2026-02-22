ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が２２日、千葉・イオンモール幕張新都心で２００枚目のシングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた／盛れ！ミ・アモーレ」のリリースイベントを開催した。

同イベントは「盛れ！ミ・アモーレ」のバイラルヒットを記念し、今回アンコール公演として開催。「盛れ！――」「四の五の――」に加え、、昨秋に行われたツアーで披露されたライブ新曲「甘えんな」など、人気ナンバーを次々と披露した。

この日はメンバーの石山咲良（２２）の２２歳の誕生日。イベント後には、ファンからハッピーバースデーの大合唱のサプライズも贈られた。石山は「皆さんから大きな声でハッピーバースデーを歌っていただいて、すごいうれしかった。幸せな、最高な１年になるなって思いました！」と笑顔でコメントした。

また、４月１７日から、春の全国ツアー「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ ＵＰ ＴＯ １１」がスタートすることも発表。愛知・Ｚｅｐｐ Ｎａｇｏｙａを皮切りに、全国１０会場で１７公演を実施する。なお、ツアーファイナルは５月２７日の神奈川・ぴあアリーナＭＭ公演を予定している。

リーダーの段原瑠々（２４）は「春ツアーも全力で楽しみたい。ぴあアリーナＭＭ公演は初めてなので、気合いを入れて絶対成功させたいです！」と意気込んだ。