◆オープン戦 中日０―３巨人（２２日・北谷）

巨人は中日とのオープン戦に勝利し、今季初白星を挙げた。

新加入の則本が先発登板。初回から三振を２つ奪うなど上場の立ち上がりを披露すると、２回パーフェクトと好投し、上々の巨人デビューを果たした。３回から登板した田中将は２回を完全投球。直球に手ごたえを感じ「自分の感覚としてもなかなかよかったんじゃないかな、と思います」とコメントした。

５回から登板した石川も２回１安打無失点、３奪三振とアピールした。７回からはドラフト１位の竹丸がマウンドに。２死から細川に四球を与えるも、後続を抑えて２回無安打３奪三振でつないだ。

打線は初回１死一、三塁。佐々木の内野ゴロの間に三走の岸田がホームに帰って先制に成功。なお２死二塁では荒巻が中前へ適時打を放って２点目を追加した。

２−０の７回では先頭の佐々木が中前打で出塁すると、続く荒巻の右前打で無死一、三塁と好機を拡大。得点を奪うことはできなかったが、代走の宇都宮が初球で二盗を決めるなど、チームで２試合連続複数盗塁で変化を印象付けた。

９回には沖縄出身の育成５位・知念大成が左前適時打でアピール。打線は１０安打と活気づき、投手陣は最終回をドラフト２位の田和廉がランナーを出しながら最後は空振り三振で締め、３安打完封リレーを完成させた。