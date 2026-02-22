前西武監督の松井稼頭央氏（50）が21日に放送されたテレビ東京「スポーツ リアライブ〜SPORTS Real＆Live〜」（月〜木曜後11・55、金曜後11・58、土曜後10・30、日曜後10・54）にVTR出演。3月に行われるWBCメンバーに初選出された阪神・森下翔太外野手（25）との意外な出会いと当時の強烈な印象を語った。

番組キャスターを務める松井氏が沖縄・宜野座で行われていた阪神の春季キャンプを訪問し、森下との特別対談が実現。あいさつを交わし、着席してすぐのことだった。

松井氏が「森下選手が大学2年生の時にね、ライオンズと試合したの覚えてます？西武球場で」と笑顔で質問すると、森下は「あ、はい。覚えてます、はい」と応じた。

すると、松井氏は「あの時、ライトかなんかホームランしましたよね？」と当時を回想。森下も「打ちました、はい」と認めた。

「（当時）僕は2軍監督やらせてもらってて。今回インタビューさせてもらえるんでほんと楽しみにしてたんです。そのイメージがずっと残ってて」という松井氏。

日米通算2705安打のレジェンドに覚えてもらっていたことを知った森下は「ありがとうございます。西武の時、打ちましたね、ホームラン。打ったっす。ふふっ」とうれしそうだった。