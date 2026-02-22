◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 侍ジャパン13―3ソフトバンク（2026年2月22日 サンマリン宮崎）

3月に開幕するWBCで大会2連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は22日、事前合宿中の宮崎で壮行試合・ソフトバンク戦に臨んだ。今合宿初の対外試合は13―3の7回表終了後に雨が強まったため降雨コールド。阪神勢3人が計11打点の活躍を見せた。

1点を先制された直後の初回無死満塁。4番に座った佐藤輝明内野手（阪神）がソフトバンク先発の前田悠の内角球に詰まらされたが、これが二塁内野安打となって同点に追いついた。さらに無死満塁の好機で、森下翔太外野手（阪神）が左翼線への2点二塁打で勝ち越した。さらに2回には2死二塁から、ソフトバンク2番手の大江の外角球を佐藤が左翼線二塁打して2点を追加した。

3回には坂本誠志郎捕手（阪神）が相手3番手・上茶谷から左越えに“侍1号”となる2ランを放ちリードを広げた。5回には佐藤輝が中堅に2点二塁打でこの日5打点目。さらに森下が左翼スタンドへの2ランを放ちこの日4打点目をマークした。この日の13得点のうち阪神勢が11打点と大きく貢献した。

日本の本大会初戦は3月6日の1次ラウンド、台湾戦（東京ドーム）。大会まで2週間を切り、この試合も含め6試合の実戦が組まれている。