「現代詩の母」と親しまれる詩人の永瀬清子さん。今年、生誕120年です。

記念の朗読会『永瀬清子の詩の世界』が、永瀬さんのふるさと、岡山県赤磐市で21日開かれ、詩人・小説家の小池昌代さんが、魅力を語りました。

【写真を見る】小池昌代さん「永瀬清子さんの詩はまるで呪文のように、言葉の流れに巻き込まれていく」生誕120年を記念した朗読会で魅力を語る【岡山】

（詩人 小池昌代さん）

「本日は、私が敬愛してやまない詩人、永瀬清子さんの詩の世界についてお話しさせていただきます。

今日、私は永瀬さんのふるさとである、ここ熊山の駅から会場まで歩いてみました。





負ける側に心を寄せて

そして、あの長大な熊山橋を渡りました。橋の途中には永瀬さんの石碑もあり、ああ、いよいよ永瀬さんの詩が生まれた土地に来たんだなという気持ちになり、とても感動しました」

（詩人 小池昌代さん）

「私が今まで読み飛ばしてきた詩の筆頭に、『グレンデルの母親は』という作品があります。これは永瀬さんの最初の詩集の冒頭近くに置かれた、非常に重要な詩です。

この詩は、古代英語の英雄叙事詩『ベオウルフ』を背景にしています。『ベオウルフ』は、英雄がグレンデルという怪物を退治する物語です。歴史を作っていくのは、いわば権力を持つ英雄の側です。

しかし、永瀬さんはなぜ、英雄ではなく、退治される怪物グレンデル、しかもその『母親』に心を寄せ、詩を書いたのでしょうか。

詩の中では、息子グレンデルの腕をもぎ取られた母親が、それを取り返しに来ます。そして、洞窟の奥に潜み、英雄と対峙するのです。

後年、永瀬さんは日本の古典芸能である『綱館』を観て、この詩を思い出したと書いています。平安時代の武将・渡辺綱が鬼（茨木童子）の片腕を切り落とし、その腕を鬼自身が老婆に化けて取り返しに来るという物語です。

永瀬さんは、若い頃から自分自身を、この『腕なき鬼』。つまり歴史の大きな声によって打ち負かされる側に重ねてきたのだと、改めて気づかれたのでしょう。そこには、女性であることによって様々に苦しみ、もがいたご自身の人生が重なっていたのだと想像します」

言葉が渦になり、その流れに巻き込まれる

（詩人 小池昌代さん）

「永瀬さんの詩は、考える思想的な部分と、ご自身の感情を詩のリズムや響きで表す才能、その二つが結びついて、他にはない独特の世界を創り出しています。

文字で読んでも面白い。声に出して読むと、言葉の響きに気づいてさらに面白い。そして、そこには深い意味がある。この3つが揃っている詩人は、なかなかいません。

永瀬さんの詩を読むと、言葉が渦になるのを感じます。



私があまりにもつれみだれていますために

あなたは私を梳りにいらしたのですか

（『梳り』の一部）

まるで呪文のように、言葉の流れに巻き込まれていく。この流れは、読むたびにそのリズムとともに生命力を持ってよみがえってきます。だからこそ、永瀬さんの詩は時代を超えて、私たちの心に届くのだと思います」

年をとることが、少しも怖くなくなる

（詩人 小池昌代さん）

「永瀬さんの詩を読んでいると、一人の女性として年を重ねていくことが、まったく怖くなくなります。

永瀬さんみたいな人がいたんだ。



その事実と、彼女が残してくれた言葉が、私たちにものすごい力を与えてくれるのです。生涯をかけて懸命に生き、その一つひとつが詩になった。その全人格的な詩は、私たちを力づけてくれます。

どんなに年をとっても、その中心にある瑞々しさを最後まで失わなかった方でした。

晩年に書かれた『あけがたにくる人よ』という作品があります。

あけがたにくる人よ

ててっぽっぽうの声のする方から

私のほうへしずかにしずかにくる人よ

（「あけがたにくる人よ」の一部）

実際に明け方に聞いた山鳩の声から、こんなにも瑞々しい恋歌が生まれるなんて、本当に素晴らしいことです。

この詩の中の『来る人』とは誰なのかとよく聞かれたそうですが、永瀬さんは特定の誰かではないと答えていたようです。ある方は、これは『詩の化身』そのものではないかとおっしゃいました。明け方に降りてくる詩そのものが、人格を帯びて現れる。詩を書く人間にとって、それはとても腑に落ちる解釈です。

永瀬さんの言葉は、これからも次の世代の人たちが、またそれぞれの新しい言葉で語り継いでいってくれると信じています」

永瀬さんのふるさとで育まれる「詩のこころ」

講演を終えた小池さんに、永瀬さんのふるさと（現在の赤磐市松木 旧熊山町）の印象など、筆者（RSK山陽放送 小林章子）がうかがいました。

──永瀬さんのふるさとの印象はいかがでしたでしょうか。



（小池昌代さん）

「私ね、感動しましたよ。熊山駅からずっと20分ぐらいかけて歩いてきて、遠くに山々が見えて。春の山ってああいうふうに、わーっと見えるんですね。



鳥が飛んで、そして畑が続いていて、キャベツや白菜。それから熊山橋っていうんですか、長ーい橋。その途中に永瀬さんの石碑もありましたね」

──永瀬さんの詩にも登場する熊山橋ですね。

（小池昌代さん）

「あ、ここが熊山橋かと思って。やっぱり渡るとね、やっぱり詩の世界ってこう、何かと何かの間にかかる虹とか橋みたいなところがあるので、あ、いよいよここに来たんだなーって感じがして、とっても感動しました」

──永瀬さんが生まれて120年、亡くなってから30年以上が過ぎたんですけれど、今なお永瀬さんのファンが多くいらっしゃいます。きょうの会では、素晴らしい詩を書いた子どもたちの表彰もありました。

（小池昌代さん）

「ね。『永瀬清子の詩の世界』という朗読会は、毎年やってらっしゃるんですが、その熱意もね、持続的な熱意も素晴らしいと思うので、そのことが皆様の気持ちを前に前に押し、ここまで押してきたんだと思うんですけれども。



子どもたちもすごかったですね。かわいい子どもたちがいっぱい今日登場して」

「私は永瀬さんは、途中東京にいらしたり、いろいろ移られたけれども、やっぱり最後は熊山の地に戻られて。で、ここがそういう詩のふるさとのようにして皆さんが永瀬清子を読んでいて、それで自分でも詩を書いてみようっていう空気が育ってるっていうことに、希望を感じました。素晴らしいなと思いました」

──長いときを越えて、今なお、みんなの心に届いていうとうことですね。

（小池昌代さん）

「永瀬さんの詩は、考える思想的な部分もあり、同時に、自分の感情、情感。それを、詩のリズムや音韻で表す。まさに、詩の才能みたいなものになっている。



その2つがドッキングして独特の、対流を持った詩の世界。ほかにないですね、こういう形の詩っていうのは。



そこに私はやっぱり引き込まれるんですよ。読んで活字でもおもしろいですし、自分で読んでみるとね、その言葉の響きに気づいておもしろいし。そして内容があるんですね、意味がある」

「この3つが揃ってる人ってちょっといないんじゃないでしょうか。それで、ご自身がやっぱり自分の苦しみの中から詩を書いてきたところもありますよね。ほんとに生涯をかけて自分で一生懸命生きてきた、その1つ1つが詩になってるところもあるので。全人格的な詩だなと思った。その人と詩がぴったり一致してるっていうかね。うん。大きい人です」

時を経てもなお心に届くのは、なぜ？

──永瀬さんが生きた時代と今は、その時代の空気感だったり、人の価値観も大きく変わってきていると思います。だけど、私たちの心が、永瀬さんと同じように動くのは不思議です。

（小池昌代さん）

「 ね。それはね、私もさっき自分で話しながら気づいたんですよ。本当にこの詩、一点一点がね、読むとその瞬間に生きるもの、生き始めるっていうか、生命力を持つっていうか。



言葉がね、渦なんですよ、渦が起こるんですね。これは、『梳（くしけず）り』という詩の『私を梳りにいらした』んですけども、言葉がね、『私のあまりにももつれて乱れていますために』とか、『あなたは私を梳りにいらしたのですか』と。



もうね、呪文のように取り付いてる。流れる。流れの中に巻き込まれる。そういう流れっていうのは、もう、永遠の秘密のものでね、読むたんびによみがえってくんですね、そのリズムとともに、生命力が。



だからこれ、永遠のものじゃないですか。永瀬さんの詩っていうのは、そのリズムによって。もう」

「年を取っていくことが、1人の女として全然怖くないですね。永瀬さんみたいな人がいたんだっていう、その永瀬さんが言ってくれたっていうことだけがね、もうそのこと自体がすごい力になるんです。



パワー。うん。あ、こういう人がいたんだ、こういう詩人がいて、こういう詩を書いたんだって言ってね。それで生きたんだ、生きて死んだんだっていうことがね、私たちを力づけますね、この詩は本当に」

──永瀬さんは、生涯現役で創作された方ですね。ですから、自分の年齢より上の時代に書かれた作品は、なんとなくこの先の見通しとして、こんな心持ちになるのかなとイメージして読みました。自分がその年に到達すると、またちょっと違って感じることもありました。

（小池昌代さん）

「自分の年齢がね、それに沿うんですよね。永瀬さんのように最後までみずみずしく、どんなに年を取ってもその中心にあるみずみずしさっていうのはなくならなかったんですよ。



永瀬さんは、『私が、私が』というのを批判的に言われた時代もあったみたいですけれども、結局この『私』っていうのが永瀬さんをここまでね、引っ張ってきて生かしたんでしょうね」

──永瀬さんの言葉は、まだまだ次の世代の人たちにも届いていくのでしょうね。



（小池昌代さん）

「そう。その人たちがまた自分の言葉でね、新しく語ってくれると思います」

永瀬清子展示室では企画展「永瀬清子と茨木のり子」

赤磐市くまやまふれあいセンター2階にある永瀬清子展示室では、企画展「永瀬清子と茨木のり子」が開かれています。



現代詩の母・永瀬清子さんと現代詩の長女・茨木のり子さん。

２人はともに多感な時期を愛知県の高等女学校で学びました。

二人の交流を、茨木のり子さんの書簡とともに紹介しています。

3月29日（日）まで。

午後1時30分～4時（開場：午後1時）