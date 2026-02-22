「すごすぎる」「利き足は頭？」衝撃の“ヘッド４発”！ 止まらない横浜FCの 23歳FW、圧巻ゴールラッシュにファン絶句「そろそろ引いてるw」
横浜FCは２月22日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第３節で栃木シティとホームで対戦。FW駒沢直哉が驚異のゴールラッシュを飾っている。
15分に先制された横浜FCだったが、32分に駒沢のヘディング弾で同点に追いつく。さらに、その２分後にも再び駒沢が頭でネットを揺らして逆転ゴールを挙げると、後半開始早々の47分に、またしても23歳のストライカーがヘディングで３点目を決めてハットトリックを達成する。
これだけでは終わらず、52分にもヘッド弾。なんと、４ゴールを全て頭で決めた。
得点量産の覚醒FWにSNS上でファンからは「大爆発だ！」「すごすぎる」「利き足は頭？」「ハマのオルンガ」「もう凄いとしか言いようがない」「そろそろ引いてるw」といった声が上がり、絶賛の嵐となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
