アイドルグループ「Juice＝Juice」が22日、千葉・イオンモール幕張で最新シングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた/盛れ！ミ・アモーレ」（10月8日リリース）のライブイベントを行った。インパクトの強い情熱的なラテン調のダンスナンバーの「盛れ！ミ・アモーレ」は、「隙あらばアモーレを踊りたくなる」を略した「隙アモ」という言葉遊びでファンを中心に人気が爆発。SNS関連動画再生回数は約4億回再生を数えるなど、グループ史上最大のバズりを生んでおり、このたび、リリースイベントの“アンコール”が実現した。

計7曲を披露した中、「盛れ！ミ・アモーレ」を最初と最後で2回パフォーマンスする構成で会場を大きく盛り上げた。リーダーの段原瑠々（24）は「隙アモ」ブームに「バズろうと思って活動した結果ではなく、自分たちが納得する音楽を作って、それがたくさんの人に届いたのがうれしかったです」とコメント。「これからも変わらずメンバー全員で大好きな音楽を貫いて、奏でられたらと思います」と意気込んだ。

この日に22歳の誕生日を迎えた石山咲良は、イベント終了後にファンからサプライズで誕生日ソングの大合唱を贈られたことに触れ、「皆さんから大きな声でハッピーバースデーを歌っていただいて、すごいうれしかった。幸せな、最高な1年になるなって思いました！」と笑顔を見せた。