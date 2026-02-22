元TOKIOの松岡昌宏（49）が22日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。俳優の小沢仁志（63）のYouTubeチャンネルに出演して一番良かったことを明かした。

小沢側のスタッフからコラボの打診があったといい、ようやく実現。小沢のチャンネルが松岡にとって初めてのYouTubeゲスト出演となった。

松岡は「本当楽しかったですね。子供の頃から見て育ちましたし、小沢さん」とニヤリ。「例えば寺島の兄さん、寺島進さんとか。僕はもう20年以上かわいがってもらってますし。伊藤かずえさんだったり、松村雄基の兄貴だったり。小沢さんのチャンネルに出てくる人って、自分も何度もお酒飲ませてもらったりしてる人が結構多い。でも、小沢さんとはなかったんです。だからいろんな話できましたね」ともらした。

中でも「うれしいなと思ったのは“松岡、連絡先いいか？”ここでしたね」と松岡。「なかなか今、難しい。この間もいろんな人と話していて、先輩が後輩に連絡先を聞きにくい っていう。自分なんかはもし小沢さんから聞かれなくても、“あ、小沢さん良かったらいいですか？連絡先お聞きしても”って言うつもりではあったんですけど、先に言っていただけたんで、なんかうれしくて。“ああ、なんか同じ気持ちでいてくださるんだな”みたいな」と話した。