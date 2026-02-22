《愛さんと北海道にシマエナガたちを探しに行ったのですがこの日は会えず》

TBSの吉村恵里子アナウンサーと江藤愛アナウンサーが「北海道女子旅」を満喫。その様子を、吉村アナが冒頭のコメントをつけ、2月21日に自身のInstagramで報告している。

「2人は『THE TIME,』で共演しています。シマエナガは北海道に生息する野鳥で、『雪の妖精』ともいわれ、白いモフモフとした羽毛が特徴です。番組のマスコットにもなっていて、たびたび登場しています。

今回、2人同時に休暇が取れたので、シマエナガと出会うために北海道旅行を計画したようです」（芸能担当記者）

しかし「シマエナガ探し」は口実だったようだ。吉村アナのInstagramには「数時間待ち」することもあるという人気の回転寿司店で、旬の寿司を味わう写真が投稿され、さらに江藤アナのInstagramには、味噌ラーメンの写真まで投稿されていたので、どうやら“グルメ旅行”になったようだ。

「それぞれ『愛さん』『よっしー』と呼び合う仲で、江藤さんは自身のInstagramに《回転寿司で大トロを食べていたら会社の仲間に会ったり よっしーが選んでくれたホテルが最高の居心地だったり 帰りの空港までおしゃべりが止まらなかったり 後輩と旅行に行くのが夢で、よっしーが叶えてくれました》と、大満足の旅行だったことをつづっています。

よほど楽しかったのか、おそろいのスノーブーツを履いて雪道を歩く、足元の写真も紹介されていました」（同前）

吉村アナも《愛さん、ありがとうございます》と感謝の言葉をつづっており、多忙な毎日の癒しになったようで、2人の投稿には

《美味しい楽しい旅で良かったね》

《上司と部下とは思えません 憧れます》

《ヨッシーに頼りきりの愛ちゃんおもろい》

など、ほっこりするリプライが寄せられていた。

「江藤アナは2025年、『TTHE TIME,』のほか、『ひるおび』にも出演しながら、9月13日から21日にかけて開催された『東京2025世界陸上』のメインキャスターを務め、あまりの多忙ぶりに視聴者からも心配が寄せられる事態となっていました。今回、後輩アナとの旅行で羽を休めた様子に、ホッとしたファンも多かったのではないでしょうか」（前出・芸能担当記者）

シマエナガに出会えたら、もっと羽休めになったことだろう。