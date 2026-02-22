日向坂46金村美玖、ガーリー白ミニスカワンピ衣装姿に反響「スタイル抜群」「普段と雰囲気違う」
【モデルプレス＝2026/02/22】日向坂46の金村美玖が2月21日、自身のInstagramを更新。普段とは雰囲気の違うアイドル衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳日向坂46人気メンバー「スタイル抜群」ハイソックス×ミニスカワンピで美脚披露
ショートドラマ『もしも私がアイドルじゃなかったら』（TikTokアカウント「もしも私がアイドルじゃなかったら」で19時〜配信）の第2弾で主演を務める金村は、1話目が公開されたことを報告し、「デザイナーの私とアイドルの私、2つの世界を行き来しています」とコメント。劇中での白のミニスカートワンピース姿を披露した。繊細なレースとファーがあしらわれた白のミニ丈ワンピースは、随所にリボンをちりばめたガーリーなデザインで、抜群のプロポーションが際立っている。「普段とは雰囲気の違うアイドル衣装で新鮮でした」と感想を伝えている。
この投稿には「美しすぎる」「お人形さんみたい」「普段と雰囲気違う」「スタイル抜群」「真っ白な妖精が居る」「ドラマ楽しみ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆金村美玖、白ミニスカで美スタイル披露
◆金村美玖の投稿に反響
