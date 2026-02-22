鈴木奈々、ボリューム料理ズラリのおかず持ち寄り誕生会公開「盛り付け綺麗」「テーブルぱんぱんで豪華」と反響
【モデルプレス＝2026/02/22】タレントの鈴木奈々が2月21日、自身のInstagramを更新。友人の誕生会の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳元「Popteen」モデル「テーブルぱんぱんで豪華」おかず持ち寄り誕生会
鈴木は「友達の誕生日会をしました ご飯に合うおかずを持ち寄ってパーティーしました」と報告し、テーブルいっぱいに並んだ料理の写真を公開。「唐揚げ、チンジャオロース、春雨サラダ、串カツ、シュウマイ、酢豚、土鍋ご飯、お味噌汁、全部美味しかったー！」という言葉の通り、テーブルの上には多種多様なメニューが大皿いっぱいに載せられ、ずらりと並んでいる。鈴木は「＃友達は宝物」というハッシュタグで投稿を締めくくっている。
この投稿にファンからは「どのお料理も美味しそう」「テーブルぱんぱんで豪華」「奈々ちゃんの手作りはどれかな」「持ち寄りパーティー楽しそう」「盛り付け綺麗」「食欲そそる」「最高の友情」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
