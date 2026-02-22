元NHK中川安奈アナ、“面長コンプレックスもカバー”韓国でイメチェン ミニワンピから圧巻脚線美も「雰囲気変わる」「理想のスタイル」
【モデルプレス＝2026/02/22】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが2月22日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのミニワンピース衣装を公開した。
【写真】32歳元NHK美人アナ「理想のスタイル」超ミニワンピから圧巻脚線美
21日に配信されたABEMAの次世代のスター美容師を発掘するオーディション番組『恋髪オーディション』（毎週土曜よる9時〜）に出演したことを報告した中川は「人生初の韓国でイメチェンしました カリスマ美容師のキウ先生に面長コンプレックスもカバーしていただいて…番組内では『爆モテ韓国ギャル』ということにしていただいてます どうでしょうか？」と番組の内容を説明。イメージチェンジ後のヘアスタイルとメイクで白いノースリーブワンピースを着用し、座って脚を斜めに倒したりハイスツールに座ったりと様々なポーズのショットを披露し、スラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「雰囲気変わる」「ヘアメイクもミニワンピもすごく似合ってる」「眼福」「絵になる」「理想のスタイル」「美しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆中川安奈、ノースリミニワンピショット披露
◆中川安奈の投稿に反響
