52万回以上視聴され3万以上の「いいね」を獲得しているのは、たくさんの猫たちが暮らすおうちに突然現れた“変な生き物”の姿。謎めいた姿を見た視聴者からは「未確認生命体」「UMA発見」「猫の可能性は低い」などのコメントが集まっています。

【動画：家の中に『変な生き物？』→セーターの袖の中に猫が入ってしまった結果…笑ってしまう光景】

うごめく灰色の生き物を発見

Instagramアカウント「のあ」に投稿されたのは、家の中で見つけた謎の灰色の生き物。からだと思われる部分はとても大きいのに頭部分はほっそりとしていて、かなり奇妙な造形をしていたといいます。

投稿主さんが「きゅうり？」と呼びかけると、頭部分がぐいっとこちらを向いたのだとか。顔と思われる部分は穴が開いていて、奥は暗く、よく見えなかったそうです。そしてその生き物は「なぁ～ん」と鳴いたとのこと。

正体はきゅうりちゃん

実は「きゅうり」というのは、おうちで暮らす灰色猫の「きゅうりちゃん」のこと。きゅうりちゃんはセーターの袖の部分に入っていて、袖口が狭かったばかりに、顔を出せずにいたのだそうです。

そのままにょきにょきと動き始めたというきゅうりちゃん。移動したかったのか、急に歩き始めたとたん、横に転んでしまったといいます。セーターの裾からあらわになったのは、なんと段ボール！どういうことなのでしょう？

箱に吸い込まれた結果だった

実は投稿主さんは、SNSで「空き箱をセーターで包むと『猫が吸い込まれる箱』になる」と知り、試してみたそうです。その結果、おうちにいる猫ちゃんたちがよく吸い込まれるようになったとのこと。

きゅうりちゃんはその箱から出る際、セーターの袖が狭すぎて出られず「変な生き物化」してしまったようですね。その後、なんとか顔だけは出てきたそうですが、飼い主さんは「危ないかも」と思って袖を切って使うことにしたとのことです。

セーターに取り込まれてしまったきゅうりちゃんを見た視聴者からは、「なぁ～んって、困った鳴き声可愛いぃです」「猫ちゃんが飛び出してくるのがすごく可愛いです」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「のあ」には、きゅうりちゃんの他、かんぴょうちゃん、へちまちゃん、丈太郎ちゃん、リサリサちゃん、レオちゃん、ニコルちゃんとたくさんの猫ちゃんたちの姿が投稿されていますよ。

