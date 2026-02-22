コンクリートの隙間で発見した子猫を保護した投稿者さま。数年後、成長した姿がX（旧Twitter）に投稿されると、「愛の重みを感じる」「これはさすがに別猫でしょw」「凄いつやもふで幸せそう♡」といった声が寄せられ、大きな話題になっています。

【写真：コンクリートの隙間にいた『やせ細った子猫』を保護→愛情を注いだ結果…劇的な"変化"】

コンクリートの隙間で発見した子猫

Xアカウント「みい（@tq1YNsTIVr22264）」さまに投稿されたのは、「パン」ちゃんという元保護猫さんに関するポストです。

パンちゃんは、子猫時代にコンクリートの隙間にいたところを発見され、保護されたのだそうです。前述した通り、コンクリートとコンクリートの隙間に入れるほど痩せ細っており、小さかったといいます。

愛情を注いで育てた結果…

そんなパンちゃんを保護し、お家で育てることにした投稿者さま。飼い主となり、愛情を込めて献身的にお世話した結果……

なんと、でっぷりとしたふくよかな体型が愛らしい立派な家猫さんと大成長！

安らかな表情で眠り、綺麗な前足はダランと投げ出され、お腹はでっぷりと大きく育ち、重力に逆らえずにお肉が床へと流れてしまうほどふくよかに♡

ひと目見ただけで幸せを享受していることが窺えるパンちゃんの姿には、「愛の重みを感じる」「これはさすがに別猫でしょw」「凄いつやもふで幸せそう♡」「出会った時も大きくなった今もとーっても可愛い！」など、X上でも大きな反響が寄せられました！

そんなパンちゃんが他の猫さんや飼い主さんと一緒に穏やかに暮らす様子は、Xアカウント「みい」さまでご覧いただけます。ぜひパンちゃんののんびり穏やかな気まま生活を覗いてみてくださいね！

パンちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「みい（@tq1YNsTIVr22264）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。