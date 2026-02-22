1.鳴いて起こす

まずは鳴き声で「起きてよー」という感じでしょうか。寝ている飼い主さんのまわりをウロウロしながら「ニャーニャー」声を上げます。

猫の声というのは、かわいらしいようですが、近くでずっと鳴き続けられるとうるさいものですよね。飼い主さんが起きるまで鳴き続けます。

それでも飼い主さんが起きる気配がないと、声を大きくしたり、顔のそばで鳴いたり。これではとても寝ていられませんね。

2.舐める・噛む

直接飼い主さんの体に触れて起こすこともあります。布団から出ている顔を、猫のザラザラした舌でペロペロ舐められたら、起きないわけにはいきません。それでも起きようとしないと、牙を立てるなんてことも…。飛び起きちゃいますね。

他にも、肉球でそっと触ったり、それだけならいいのですが、強烈な猫パンチが飛んでくるなんてこともあります。

3.体の上に乗る

寝ている飼い主さんを起こそうと、体の上に乗ってくる猫もいます。猫に乗られると意外と重いものです。まして、お腹の上に乗られたら、苦しくて寝ているどころではありません。胸の上に乗って、じーっと飼い主さんの顔を見つめてくる猫もいます。

気をつけたいのは、高い場所からのダイブ。飼い主さん目がけて飛び降りることがあります。お腹の上に着地はなかなか強烈で、熟睡していたとしても飛び起きるほどの威力です。

猫に起こされて困るときは？

毎朝決まった時間に飼い主さんを起こすという猫は多いようです。猫が目覚まし時計のかわりになってくれるなんて、嬉しいですね。でも、ゆっくり寝ていたい朝や、早すぎる時間に起こされるのは困りもの。

猫が飼い主さんを起こしに来るのは、多くの場合、お腹がすいているか、他にも何か要求があるからです。

前日の食事から翌朝の食事までの時間があいていると、どうしてもお腹がすいてしまいます。前日の食事の時間をずらすなどして、空腹にならないようにしてみましょう。自動給餌器を使うという方法もあります。

寝る前にトイレはきれいにしておき、新鮮な水も用意しておいて下さいね。トイレが汚れていたり、喉がかわいて飼い主さんに起きてほしいこともあるからです。

そのうえで、猫が起こしに来てもすぐに要求に応えないことも、根気が必要ですが、効果が期待できます。一度、早朝や深夜に起こされておやつをあげるなどしてしまうと、「飼い主さんを起こすといいことがある」と学習してしまい、習慣になってしまうので気をつけて下さいね。

また、運動不足だったり遊びが足りないと、エネルギーが余っているために飼い主さんを起こそうとすることがあります。猫が体を動かせる環境作りや、飼い主さんが遊んであげることも大切です。

まとめ

朝、猫に起こされるというのは猫飼いさんあるあるかもしれません。でも、ときには困ってしまうことも…。その場合は、事前に対策してみて下さいね。

猫の欲求不満が飼い主さんを起こすという行為につながることもあります。猫とのスキンシップやコミュニケーションが足りているかどうかももう一度考えてみましょう。