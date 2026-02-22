トリンドル玲奈、第1子出産を報告「母になりました」 夫と二人三脚の育児生活に喜び
女優のトリンドル玲奈が22日にインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。
【写真】マタニティフォトや生まれたばかりの第1子の姿も（2枚）
トリンドルが投稿したのは2枚のオフショット。写真には、白いマタニティドレスを着て大きなお腹を抱える笑顔のソロショットと、生まれたばかり赤ちゃんの手に触れる“2ショット”も収められている。
投稿の中で彼女は「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と報告。続けて「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」とコメント。さらに「妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に助けられました」とファンにメッセージを贈っている。
「仕事復帰も今からとても楽しみです。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と今後の活動にも意欲を見せる彼女の投稿に、ファンから数多くの祝福と励ましが寄せられている。
■トリンドル玲奈（とりんどる れいな）
1992年1月23日生まれ。オーストリア出身。アミューズ所属。オーストリア人の父と日本人の母の間に生まれ、高校2年生の時にスカウトされたのをきっかけに芸能界入り。モデルや女優として活躍し主演作に『リアル鬼ごっこ』や『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系）などがある。2024年1月19日、俳優の山本直寛と結婚したことを自身のインスタグラムで発表した。
引用：「トリンドル玲奈」インスタグラム（@toritori0123）
