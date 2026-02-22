ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が２２日、千葉・イオンモール幕張新都心で２０枚目シングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた／盛れ！ミ・アモーレ（両Ａ面）」のアンコール発売記念イベントを開催し、この日が２２歳の誕生日だった石山咲良がファンから祝福を受けた。

昨年１０月に発売した「盛れ！ミ・アモーレ」がＳＮＳを中心に大ヒットしていることを受け、発売イベントを追加で開催。用意された４０００枚のチケットは早々に完売したほか、一般の観客も殺到するほどの盛況ぶりに石山は「自分たちが見えないくらいまでたくさん人が入っていらっしゃって、夢の中にいるような感覚。普段は聞こえないお声もいただいてりして、ここに立っているのがふわふわしています」と驚きぶりを口にした。

イベントでは、ファンがバースデーソングを歌う一幕も。盛大な祝福を受け「自分が誕生日ということを忘れていた。あんなに大きく歌っていただいて、最高に幸せな気持ちになりました」と声を弾ませた。

２２歳の抱負について「２１歳までは、うまくいかないことがあったら悩んだり落ち込んだりする時間が長かったけど、２２歳は１つずつ課題をクリアしていって自信につなげて、Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅの力になることができたらなと思っています」と決意。「盛れ！ミ・アモーレ」旋風に乗って、飛躍の一年にする。