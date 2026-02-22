ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が２２日、千葉・イオンモール幕張新都心で２０枚目シングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた／盛れ！ミ・アモーレ（両Ａ面）」のアンコール発売記念イベントを開催した。

昨年１０月に発売した「盛れ！ミ・アモーレ」がＳＮＳを中心に大ヒットしていることを受け、発売イベントを追加で開催。用意された４０００枚のチケットは早々に完売したほか、一般の観客も殺到するほどの盛況ぶりに石山咲良は「自分たちが見えないくらいまでたくさん人が入っていらっしゃって、夢の中にいるような感覚。普段は聞こえないお声もいただいてりして、ここに立っているのがふわふわしています」と驚きぶりを口にした。

パフォーマンスでは、会場中からリズムに合わせて「盛〜れ！ ミ・アモ〜レ！」の大合唱が沸き起こり、リーダーの段原瑠々は「率直にうれしい」としみじみ。「どこか人ごとのように感じることもあるんですけど、うれしいです」と喜びをかみ締めた。

同曲のミュージックビデオは、２０日にＹｏｕＴｕｂｅ上で７００万回再生を達成。ＹｏｕＴｕｂｅ、インスタグラム、ＴｉｋＴｏｋの合算では約４億回再生を記録しており、リーダーの段原瑠々は「バズろうみたいな気持ちはなかったけど、納得する音楽を作ってそれがたくさんの方に届けられた」と感慨に浸った。

この「盛れ！ミ・アモーレ」旋風を引っさげ、４月からは春のツアーも控える。「気合を入れてツアーを成功させようと意気込んでいる。変わらずみんなで大好きな音楽を奏でられたらなと思います」と誓っていた。