ペア金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）のオフショットが公開された。

日本スケート連盟のインスタグラムが更新。「エキシビション」「＃フィギュアスケート＃三浦璃来＃木原龍一＃ｍｉｌａｎｏｃｏｒｔｉｎａ２０２６」とつづり、白シャツの木原がきらびやかなドレス衣装の三浦の肩を抱く姿が投稿された。

フィギュアのフィナーレを飾るエキシビションで、２人はジャスティン・ティンバーレークの「Ｃａｎ’ｔ Ｓｔｏｐ ｔｈｅ Ｆｅｅｌｉｎｇ」で演技。最後は木原が三浦を両手で持ち上げるフリー「グラディエーター」のフィニッシュポーズで締めた。金メダリストとして圧巻の滑りを見せたが、三浦が「背中のチャック閉め忘れちゃった」とファスナーが開いたままリンクに登場し、途中で木原が閉めるハプニングもあった。

ＳＮＳには「名コンビだね チャックかわいい」「背中のチャック閉め忘れてたりくちゃんのチャックを競技中に閉めるりゅうにジワりました（笑）」「ファスナー上げるような仕草はエキシビ演出かな〜とおもっていたら、物理的に上げていて笑いました」「りゅうパパのさりげないフォローにキュンキュン」「龍一君優しい」「リュウ君誰かに似てるって思ってたけど！今回わかりました！若いときのジャッキー・チェンだー」などの声が上がっていた。