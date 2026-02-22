元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）の妻で、タレント・女優の矢沢心（44）が22日、自身のインスタグラムを更新し、タレントの薬丸裕英（60）の還暦パーティーでのショットを公開した。

「薬丸さん 60歳 還暦 お誕生日おめでとうございます」と19日に還暦を迎えた薬丸との2ショットを投稿。「家族想いだけでなく 私たちにも子どもたちにも優しい薬丸さん。いつお会いしても ひでみさんとらぶらぶな薬丸さん 10年20年経っても変わらない薬丸さん 60歳だなんて信じられません」とつづり、「体に気をつけて これからも若々しくいてください お誕生日おめでとうございます」と祝福のメッセージを送った。

夫の魔裟斗も交えた記念写真やタレントの千秋、松嶋尚美と子供を抱いた安めぐみを囲むショットなども披露。「先輩の千秋さんとの温かい時間や 出産の話をたくさん相談していた松嶋さん ほんわかしているのにとってもしっかりしていてたくさん甘えさせてくれるやすちゃんと穏やかな東さん 辻ちゃん太陽くんのあちゃんや 曽根ちゃんりこさん」と名前を挙げて「薬丸さんを通じていつも たくさんのお友だちに会えます 楽しい時間はあっという間でした」と充実した時間を過ごしたことを明かした。

フォロワーからは「めちゃくちゃ素敵です 心さんの着こなしもすてき〜」「凄い人数の還暦パーティーだったんですね」などのコメントが届いた。