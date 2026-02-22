俳優の市原隼人さんが自身のインスタグラムを更新。

ツーリングに出かけたことを明かしました。



【写真を見る】【 市原隼人 】 愛車のバイクで 「何も決めず…あてのない旅。そんな感じがいい」 投稿写真に反響 「いつ見てもかっこよくて素敵」





市原隼人さんは「何も決めず…あてのない旅。」と、投稿。



続けて「そんな感じがいい。」と、綴ると「#あてのない旅」「#Z1」と、ハッシュタグを添えて、写真をアップ。







投稿された画像では、青空の下、市原隼人さんの愛車「Kawasaki Z1」が、富士山をバックに佇む様子などが見て取れます。









この投稿にファンからは「かっこいいーーーー バイクと市原隼人くんいつ見てもかっこよくて素敵です あてのない旅お気をつけて行ってらっしゃいませ 大好きです♡♡」・「後ろに乗せてください❤かっこ良すぎます」・「Z1と富士山が綺麗です。私もバイクであてのない旅してみたい！」・「Z1カッコいいですね隼人の刻印入り渋いです」などの反響が寄せられています。







「Kawasaki Z1」とは、川崎重工業が1972年に生み出したオートバイで、900cc・DOHC並列4気筒エンジンを搭載し、当時としては画期的な性能を誇りました。その独創的なスタイリングやフィーリングで、現在に至るまで “名車” と位置づけられています。







【担当：芸能情報ステーション】