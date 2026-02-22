◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル、良）

今年最初のＪＲＡ・Ｇ１に１６頭が出走し、２番人気のコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）がＧ１昇格後３頭目となる連覇を達成した。クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は２１年カフェファラオ以来、同レース３勝目。勝ちタイムは１分３５秒４。

１年間勝利から遠ざかっていた昨年王者だが、５９キロを背負った前走・武蔵野Ｓでラスト３４秒８の末脚で２着。復調気配を示すと、７戦６勝２着１回と無類の強さを誇る府中で完全復活を果たし。コパノリッキー（１４、１５年）、カフェファラオ（２１、２２年）に続くレース史上３頭目の連覇を飾った。

３番人気のウィルソンテソーロ（川田将雅騎手）が２着。１番人気のダブルハートボンド（坂井瑠星騎手）が３着だった。

クリストフ・ルメール騎手（コスタノヴァ＝１着）「すごくうれしいです。Ｇ１を勝つことができてうれしく思います。去年、僕は海外でレイチェル（・キング騎手）がいい仕事をしてくれました。今年もトップコンディションでいいパフォーマンスをしてくれました。スタートを一番注意しました。いいスタートでウィルソン（テソーロ）の後ろでいいポジションをとれました。外に出してから手応えがすごく良かったです。ブリンカーを使ってすごくいい反応でした。彼はダートレースのトップレベルの脚を使います。次はわからないけど、Ｇ１ホースですからどこでもいけると思います」