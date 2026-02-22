『アッコにおまかせ！』人気芸人が”最後の出演” 和田アキ子が感謝「いつも盛り上げてくれて楽しかったです」
歌手・タレントの和田アキ子が、22日生放送のTBS系『アッコにおまかせ！』（毎週日曜 前11：54）に出演。放送後には自身のインスタグラムで人気お笑いコンビとのオフショットを公開した。
【写真あり】最後の出演…和田アキ子と笑顔の人気お笑いコンビ
同番組は、今年3月をもって終了することが公表されている。和田はアインシュタインの2人は、今日で『アッコにおまかせ！』最後でした！」と報告し「いつも盛り上げてくれて楽しかったです ありがとう」と感謝を伝えた。
また、別の投稿ではゲスト出演した榊原郁恵との2ショットも投稿し「今日も『アッコにおまかせ！』ご覧いただきありがとうございました！ 6年振りに郁恵が、スタジオゲストで来てくれました ハリーポッターの舞台、ラストイヤー頑張ってね」とつづった。
