お笑いコンビ・竹内まなぶが１８日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。「メシにいやしい」後輩芸人を実名挙げてバッサリと切り捨てた。

この日は人気企画「芸能人の反省ノートを見てみよう」を放送。まなぶが挙げたのが「メシにいやしい芸人見てられないなぁ」だった。

まなぶは「多くないですか？例えば、僕らの（所属事務所の）グレープカンパニーの営業があるわけですよ。トリがサンドウィッチマン。朝、僕たちの車…、カミナリとサンドウィッチマンの車が最後、会場着いたわけですよ。そしたら先に着いた若手たちがケータリング取ってメシ食ってる。何なら高岸、２周目いってるみたいな」と、ディモンディ・高岸宏行の名前を出して、ケータリングに夢中になっている後輩の若手芸人をバッサリと切り捨てた。

「『メシ食いにきてんの？』みたいな。『笑い取りにきてんじゃないのかな？』みたいな。ちゃんとスベるし、たらふく食って」と苦言。さらに三重県四日市市へ営業に行ったときの出来事を回想し、「トンテキが有名で、ケータリングがトンテキです。サンドさん、出番終わりにトンテキ楽しみにしてて、蓋開けたら、空っぽ」と、トリを務めて戻ってきたサンドの２人を落胆させていたと話した。

アルコ＆ピースの平子祐希が「えっ、（トンテキは）人数分来てんじゃないの？」と驚くと、まなぶは「高岸が２周目行ってるから」と言ってスタジオの笑いを誘っていた。

すると、相方の石田たくみも「あの伊達さんがトンテキ食べたくて、入ってなくて。トンテキの玉ねぎだけ…２枚ぐらいとって『ちょっとだけ豚の味する』って。見てられないじゃないですか？」と話して、さらに笑わせていた。