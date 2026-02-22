神部美咲、美脚際立つミニボトム×黒ストッキングコーデ「セクシー」「大人カジュアルで可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/22】タレントの神部美咲が2月21日、自身のInstagramを更新。ミニボトムに黒いストッキングを合わせたコーディネートを披露した。
【写真】31歳美人タレント「スタイル抜群」美脚透けるストッキング姿
神部は「15時10分頃〜 YouTube生配信します フェブラリーSを一緒にみましょー！」と告知。黒いフーディーにキャメルのミニボトムを合わせ、透け感のある黒いストッキングを履いたスラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「最強の美脚」「ストッキングがセクシー」「大人カジュアルで可愛い」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
